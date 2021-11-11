"Ъ": Coca-Cola требует отозвать регистрацию товарных знаков Fantola

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Производитель безалкогольных газированных напитков Coca-Cola требует отозвать регистрацию товарных знаков Fantola, принадлежащих ГК "Аквалайф", которая выпускает также "Напитки из Черноголовки". Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы коллегии палаты по патентным спорам Роспатента.

Как пишет газета, коллегия по заявлению Coca-Cola - производитель Fanta - 18 ноября рассмотрит вопрос о правомерном использовании шести товарных знаков, которые зарегистрированы в 2019-2020 годах. Речь идет о бренде Fantola, под которым "Аквалайф" выпускает попкорн, чипсы, сладкий газированный напиток и шоколад. В портфеле компании, которая основана в 2009 году бывшим мэром Электростали Владимиром Пекаревым, также есть бренд "Напитки из Черноголовки".

В Coca-Cola сообщили "Коммерсанту", что основанием для обращения в коллегию стало предполагаемое сходство до степени смешения оспариваемых товарных знаков с известным в России брендом Fanta, который охраняется с 1966 года. В ГК "Аквалайф" газете комментарий не предоставили.