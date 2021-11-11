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На Украине сообщили, что технически готовы увеличить транзит газа в 2,5 раза

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон указал, что страна готова транзитировать до 250 млн куб. м в сутки

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Украина технически готова увеличить транзит российского газа через территорию страны в 2,5 раза по сравнению с фактическими показателями на текущий день. Об этом в четверг сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Украина готова транзитировать до 250 млн куб. м в сутки, что в два с половиной раза превышает имеющийся транзит", - написал он на странице в Facebook.

Из опубликованных на сайте компании данных следует, что на 10-11 ноября "Газпром" подал заявки на максимальный объем транзита через Украину по контракту от 2019 года - на 109,3 млн куб. м.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 гг. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.

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