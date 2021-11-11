SberCloud представила новую версию облачной платформы ML Space для разработок в сфере ИИ

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Специалисты компании SberCloud (входит в экосистему "Сбера") создали гибридную версию облачной платформы ML Space - ML Space Private, которая используется в том числе для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании.

Новая платформа, которая может одновременно использовать для работы серверы компании и облачные инструменты SberCloud, была представлена 11 ноября на международной конференции AI Journey 2021. По словам вице-президента Сбербанка, технического директора (СТО) "Сбера", руководителя блока "Технологии" Давида Рафаловского, новая версия предназначена для тех компаний, которые не могут использовать публичные облачные сервисы из-за требований информационной безопасности.

"SberCloud регулярно получает запросы от самых разных компаний на работу с платформой ML Space On Premise (версия с установкой ПО на оборудовании компании - прим. ТАСС), потому что по тем или иным причинам эти компании не могут применять публичные облачные сервисы. <…> Специально для таких клиентов мы создали специальную версию платформы ML Space Private. Уверен, что данное обновление откроет многим компаниям, которые не могли пользоваться услугами облачных провайдеров из-за регуляторных или иных ограничений, широкие возможности самых современных ML-технологий. Уже сейчас любой желающий может оставить заявку на сайте [SberCloud], чтобы опробовать ML Space Private в работе", - приводит пресс-служба компании слова Рафаловского.

ML Space - облачная платформа ML-разработки (machine learning, англ. - "машинное обучение") полного цикла и совместной работы команд над созданием, обучением и развертыванием моделей машинного обучения. В платформу интегрированы инструменты, популярные библиотеки и фреймворки для специалистов в области работы с данными. За счет использования мощностей двух суперкомпьютеров Christofari и Christofari Neo платформа позволяет упростить разработку и тестирование новых систем.