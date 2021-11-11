Россия и Швейцария начали обсуждение изменений в налоговое соглашение

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов России начало переговоры с властями Швейцарии о корректировке соглашения об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщил начальник департамента налоговой политики министерства финансов Данил Волков на налоговом форуме РСПП.

"Мы внесли соответствующие изменения в соглашения об избежании двойного налогообложения по четырем юрисдикциям. Сейчас находимся в процессе переговорном со Швейцарской конфедерацией и дальше эта работа будет продолжена", - сказал Волков.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что вопрос о корректировке соглашения будет рассмотрен в ноябре на заседании двусторонней российско-швейцарской комиссии по экономическому сотрудничеству.

В конце марта 2020 года президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это потребовало корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами, договоренности с которыми позволяли выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%, либо прекращения действия таких договоров в случае, если договоренности о внесении соответствующих изменений не будут достигнуты.