Количество субсидируемых авиарейсов из ЯНАО возрастет на 17% в 2022 году

ТАСС, 11 ноября. Авиакомпания "Ямал" будет выполнять 34 субсидируемых рейса с федеральным финансированием в следующем году, что на пять маршрутов этой программы больше, чем в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа в четверг.

Во вторник Росавиация утвердила список маршрутов на 2022 год, которые вошли в федеральную программу субсидирования региональных воздушных перевозок. В следующем году в стране будут выполняться 372 субсидируемых направления, что на 40% больше, чем годом ранее.

"Авиакомпания "Ямал" вошла в пятерку перевозчиков по количеству маршрутов с федеральным финансированием - она будет выполнять 34 направления. В 2021 году в рамках этой программы авиакомпания осуществляет 29 маршрутов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что благодаря поддержке округа и дополнительному федеральному финансированию "Ямал" в 2022 году введет рейсы из Салехарда и Нового Уренгоя в Краснодар, Сочи, Анапу и Минеральные Воды. Всего авиакомпания будет выполнять 38 субсидируемых рейсов.

"Еще три года назад мы начали расширять сетку субсидируемых направлений и увеличивать количество рейсов в регионы, минуя Москву. За три года число таких направлений выросло в четыре раза. Важно, что эта наша работа находит поддержку на федеральном уровне. За счет субсидирования мы имеем возможность делать авиаперелеты по стране еще доступнее для ямальцев", - цитирует пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Ямал" запустила продажу билетов по новым субсидируемым направлениям на юг России.