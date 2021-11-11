SberCloud создала платформу для проведения соревнований среди разработчиков

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Специалисты компании-провайдера облачных технологий SberCloud (входит в экосистему Сбера) разработали облачную платформу Data Science Works (DS Works), которая позволит компаниям проводить среди специалистов по работе с данными (data scientists) чемпионаты для решения бизнес-задач. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

Платформу в четверг на международной конференции AI Journey 2021 представил исполнительный вице-президент Сбербанка, технический директор (СТО) Сбера, руководитель блока "Технологии" Давид Рафаловский.

"Если у компании нет в штате data scientist, и есть потребность в решении сложной ML-задачи (machine learning, англ. "машинное обучение" - прим.ТАСС), вы можете оперативно найти таланты, которые помогут решить вашу проблему. Для этого вам нужно запустить соревнование на платформе DS Works. Кроме того, мы предусмотрели возможность общаться и делиться опытом между всеми участниками соревнований, а также возможность data scientist и разработчикам монетизировать свои знания и опыт путем размещения своих моделей на маркетплейсах платформы ML Space - DataHub и AI Services", - приводит пресс-служба компании слова Рафаловского.

Платформа работает на базе облачной платформы ML Space, которая использует мощности суперкомпьютеров Christofari и Christofari Neo.

"В ближайшее время в платформу будут добавлены обучающие программы для продвижения образовательной составляющей проекта. Они будут готовиться как самостоятельно, так и вместе со сторонними экспертами", - отметили в пресс-службе компании.

Зарегистрироваться на платформе DS Works можно на сайте проекта, заявки на организацию чемпионатов от компаний принимаются на сайте SberCloud.