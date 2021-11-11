"Аэрофлот" опроверг информацию о причастности к перевозке мигрантов в Белоруссию

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Информация об участии или содействии "Аэрофлота" в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию не соответствует действительности, говорится в сообщении авиакомпании.

"Наша авиакомпания не выполняет регулярных рейсов в города Ирака и Сирии, а также рейсов по маршруту Стамбул - Минск. Чартерные рейсы по указанным направлениям также не выполняются. Транзитное движение граждан Ирана, Ирака, Сирии через территорию РФ на территорию Республики Беларусь затруднено, поскольку требует получения транзитных виз РФ. Так, в период с 01.10 по 10.11.2021 в соответствии с действующими визовыми правилами транзитом через аэропорт Шереметьево в Минск проследовало из Бейрута 19 пассажиров. Транзитных пассажиров - граждан Сирии и Ирака, следующих в Минск из других направлений, таких как Ташкент, Стамбул, Дубай, не зафиксировано", - отметили в "Аэрофлоте".

Информационным агентством Bloomberg ранее распространено сообщение о подготовке Евросоюзом санкций в отношении "Аэрофлота" в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе, напомнили в компании. По информации Bloomberg, целью санкций могут стать физические и юридические лица, которые причастны к доставке мигрантов к границам ЕС через территорию Белоруссии. Сообщение получило распространение в российских и международных СМИ, вызвало широкий резонанс, подчеркнули в "Аэрофлоте".

Авиакомпания не исключает возможности обращения в суд после этой публикации. "Информация об угрозе введения санкций может оказать существенное негативное влияние на операционную, финансовую деятельность компании, ее капитализацию. "Аэрофлот" намерен защищать интересы компании и ее акционеров всеми возможными законными путями, в том числе, оставляет за собой право на судебную защиту интересов компании", - говорится в заявлении "Аэрофлота".

В нем подчеркивается, что информация об участии или содействии компании в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Белоруссии не соответствует действительности.