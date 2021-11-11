Пасечник: ЛНР готова рассмотреть варианты сотрудничества с Киевом по поставкам угля

ЛУГАНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) готова рассмотреть варианты сотрудничества с Киевом по вопросу поставок угля и электроэнергии на Украину. Об этом заявил в четверг глава ЛНР Леонид Пасечник.

"На заседании экономподгруппы [контактной группы] Киев просил обсудить поставки угля и электроэнергии из Донбасса на Украину на коммерческой основе. ЛНР готова рассмотреть варианты сотрудничества", - написал Пасечник в Twitter.

Ранее полномочный представитель ЛНР на минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, уточняет агентство Луганскинформцентр, сообщал, что представители Киева на заседании экономической подгруппы 9 ноября обращались с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля, однако на высказанную республиками "готовность рассмотреть такую возможность" в итоге "предпочли в ответ промолчать".

Политика экономической блокады в отношении республик Донбасса начата Киевом в 2014 году. С декабря 2014 года в соответствии с указом президента правительство Украины прекратило там выплату всех социальных пособий, включая пенсии, обслуживание банками счетов населения и предприятий. В 2017 году после того, как украинские радикалы из так называемых добровольческих батальонов заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из Донбасса, и потребовали полностью прекратить все торговые связи с ДНР и ЛНР, в республиках было решено ввести внешнее управление на всех украинских предприятиях в регионе и переориентировать поставки на рынок России и других стран. С 15 марта 2017 года Киев по решению Совета национальной безопасности и обороны полностью приостановил все транспортное сообщение с ДНР и ЛНР.