РСПП предложил не повышать налог на прибыль компаний с дивидендами больше инвестиций

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил не повышать налог на прибыль для тех компаний, которые платили больше дивидендов, чем инвестировали, в последние пять лет, в связи с ростом налоговой нагрузки из-за повышения НДПИ и введения акциза на сталь. Об этом говорится в резолюции налогового форума "Стратегия в фискальной сфере: итоги реализации и задачи на перспективу", проходящего в рамках Недель российского бизнеса.

"Учитывая крайне высокие риски и негативное влияние фискальных новаций на инвестиционную активность российского бизнеса, РСПП предлагает рассматривать повышение НДПИ и введение акциза на сталь как временные меры только на предстоящий бюджетный цикл (2022-2024 годы), после чего вернуться на докризисный уровень нагрузки. Отказаться в условиях повышения нагрузки по НДПИ и акцизу от повышения налога на прибыль", - отмечается в резолюции.

РСПП также предложил исключить новые инвестиционные проекты из-под повышения НДПИ и вводимого акциза на сталь.

"Исключить новые инвестиционные проекты из-под повышения НДПИ и вводимого акциза на сталь прямым освобождением (через сравнение объемов добычи/производства с 2021 года и отказ от обложения превышения повышенным налогом) либо через механизм СЗПК, расширив льготу в рамках механизма СЗПК, распространив ее не только на новые, но и на старые месторождения/производства в части НДПИ и акциза на сталь", - отмечается в резолюции.

О налоговых инициативах

Ранее сообщалось, что Министерство финансов РФ в сентябре предложило повысить налог на прибыль с текущих 20% до 25-30% для тех компаний, которые платили больше дивидендов, чем инвестировали, в последние пять лет. Однако власти и бизнес договорились о том, что обсуждение этого варианта изменений налогообложения продолжится и пока они вводиться не будут.

Согласно законопроекту, внесенному правительством в Госдуму, в РФ предлагается ввести акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней за календарный месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе.

Ставку НДПИ для железной руды предлагается установить на уровне 4,8% от средней за налоговый период цены на руду на базисе Iron Ore Fines 62% Fe spot на азиатском рынке с привязкой к содержанию железа в руде на соответствующем участке недр.

Ставку НДПИ на коксующийся уголь предлагается установить на уровне 1,5% от средней за налоговый период цены на сырье на базисе FOB HCC Australia.

В отношении многокомпонентных комплексных руд с содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы, добываемых на территории Красноярского края, ставку НДПИ предлагается установить на уровне 6% от средних за налоговый период цен на медь, никель, палладий, платину, золото и кобальт на мировых рынках с привязкой к содержанию полезного компонента в руде.