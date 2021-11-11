Казахстан начал покрывать дефицит электроэнергии за счет перетоков из России

НУР-СУЛТАН, 11 ноября. /ТАСС/. Единая электроэнергетическая система Казахстана начала покрывать сложившийся дефицит электроэнергии за счет перетоков из энергосистемы России. Об этом сообщила в четверг пресс-служба казахстанской компании по управлению электрическими сетями Kegoc.

"В вечерний максимум 10 ноября потребление в Казахстане составило 14 838 МВт, генерация - 14 265 МВт. Дефицит мощности в объеме 573 МВт покрывался перетоками из энергосистемы Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, из 573 МВт перетоков электроэнергии 10 МВт составили поставки электроэнергии для казахстанских потребителей, 563 МВт - межсистемные перетоки, вызванные отклонениями потребителей Казахстана от заданного диспетчерского графика. В целях ограничения неконтрактных перетоков совместно с правительством Казахстана предпринимаются системные меры, в том числе по включению дополнительных блоков на Жамбылской ГРЭС.

По данным компании, в осенне-зимний период максимум нагрузки ожидается на уровне 17 000 МВт при собственной генерации 16 540 МВт. "Недостаток генерации, равный 540 МВт, будет покрываться за счет перетоков из РФ, в том числе за счет организации импорта", - уточнили в пресс-службе.

Первый вице-министр энергетики Казахстана Мурат Журебеков 5 ноября сообщал, что власти республики ведут переговоры с компанией "Интер РАО" о возможных перетоках электроэнергии в связи с возросшим потреблением. За 10 месяцев этого года, уточнял он, потребление электроэнергии в Казахстане выросло на 8%. В министерстве энергетики связывают это с увеличением потребления со стороны так называемых майнеров криптовалют.