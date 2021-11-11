SberCloud объявила о создании нового сервиса защищенных вычислений

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Облачная платформа ML Space компании SberCloud (входит в экосистему Сбера), используемая для создания систем на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ), будет дополнена сервисом для хранения, передачи и обработки данных в зашифрованном виде. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Разработку в четверг на международной конференции AI Journey 2021 представили вице-президент Сбербанка, технический директор (СТО) Сбера, руководитель блока "Технологии" Давид Рафаловский и главный технический директор Intel Грег Лавандер. Новый сервис будет работать на базе расширения Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) и позволит защитить данные пользователей от неавторизованного программного обеспечения, отмечают в российской компании.

"Многие популярные модели, связанные, к примеру, с прогнозированием спроса, динамическим ценообразованием, моделями рекомендаций, прекрасно обучаются на CPU (центральном процессоре - прим.ТАСС) вместе с инструментарием oneAPI (набор инструментов для программирования - прим.ТАСС) от Intel, который мы запустили в мае <…>. [С его помощью] можно ускорить разработку AI-приложений в разы благодаря оптимизации железа и софта. Но иногда для обучения моделей требуются очень сенситивные данные, которые необходимо безопасно обрабатывать. Поэтому мы рады использовать сервис конфиденциальных вычислений от Intel", - приводит пресс-служба компании слова Рафаловского.

Сервис станет доступен для пользователей сервисов SberCloud в марте 2022 года, отметили в пресс-службе.