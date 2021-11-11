Кабмин выделит более 2 млрд рублей на поддержку учреждений культуры в связи с пандемией

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит более 2 млрд рублей на поддержку учреждений культуры в связи с пандемией. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства.

"Чтобы помочь организациям культуры, правительство направит более 2 млрд рублей. Средства позволят сохранить коллективы и продолжить деятельность", - сказал Мишустин.

Он добавил, что это не первая мера поддержки сферы культуры в период пандемии и помощь таким организациям продолжится.

Глава кабмина напомнил, что из-за распространения коронавирусной инфекции учреждениям культуры приходится непросто, по-прежнему действуют ограничения на посещение мероприятий. В результате театры, музеи, концертные и выставочные залы испытывают финансовые трудности, получают меньший доход, продолжил Мишустин. "При этом [они] должны исполнять свои обязательства по коммунальным, налоговым и другим платежам и, конечно, по зарплатам для своих сотрудников, причем в полном объеме", - подчеркнул премьер.