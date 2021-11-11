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Кабмин направит дополнительно более 6,5 млрд рублей на космическую отрасль

Важно повышать эффективность работы всей отрасли, развивать научный потенциал, подчеркнул премьер Михаил Мишустин

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно выделит свыше 6,5 млрд рублей на развитие отечественной космической отрасли, в том числе на выполнение международных обязательств. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая в четверг заседание правительства.

"В повестке заседания сегодня вопрос, который касается отечественной космонавтики. В этой сфере Россия сохраняет одну из лидирующих позиций в мире. По поручению президента правительство дополнительно направляет 6,5 млрд рублей на развитие космической отрасли, в том числе на безусловное выполнение международных обязательств в этой области", - сказал он.

Глава кабмина добавил, что Россия всегда была надежным партнером, который четко следует всем достигнутым договоренностям. "Сегодня перед российской космонавтикой стоят серьезные стратегические задачи, наиболее амбициозные планы связаны с исследованием и освоением дальнего космоса. Важно повышать эффективность работы всей отрасли, развивать научный потенциал, совершенствовать инфраструктуру", - подчеркнул премьер.

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