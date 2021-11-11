В Тынде завершилась реконструкция зоны отдыха "БАМовский Арбат" стоимостью 120 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Проект "БАМовский Арбат" по благоустройству рекреационной зоны завершился в городе Тында в Амурской области. Проект был признан лучшим во всероссийском конкурсе, на его реализацию было выделено 120 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"В северной столице Приамурья завершилась реализация масштабного проекта "БАМовский Арбат". Он разделен на несколько зон: первая зона - зеленый сквер, вторая зона - торговая улица, третья - "белый бульвар", который состоит из игровых площадок и зоны для воркаута, четвертая зона - "нескучный сквер", где установили многофункциональный павильон с качелями и навес с выставочными пространствами", - говорится в сообщении.

В феврале 2020 года стало известно, что проект "БАМовский Арбат" стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Стоимость работ по созданию "БАМовского Арбата" оценивалась в 120 млн рублей, из которых 75 млн - средства федерального бюджета, 15 млн - из областной казны, 30 млн - помощь предпринимателей.