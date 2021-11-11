Минфин внес законопроект об изменении налогообложения международных холдингов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ внес в правительство РФ законопроект о корректировке налогообложения международных холдинговых компаний. Об этом сообщил директор департамента налоговой политики Минфина Данил Волков на налоговом форуме РСПП.

"У нас планируются изменения подходов к налогообложению международных холдинговых компаний. Сейчас соответствующий законопроект нами внесен в правительство", - сообщил Волков.

По его словам, потребуется согласовать отдельные позиции данного законопроекта с партнерами по ЕАЭС.

"Есть там определенные вопросы, в том числе от наших партнеров по ЕАЭС. Соответственно, в данный момент мы их обсуждаем, и в ближайшее время эти вопросы будут отрегулированы и отражены в соответствующем проекте закона", - сказал Волков.

В середине октября руководители финансовых ведомств стран Группы 20 одобрили план реформирования налогообложения международных групп компаний. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов анонсировал, что Россия подпишет соглашение по налогообложению международных групп компаний в 2022 году, при этом новые правила должны заработать с 2023 года. По его словам, необходимость такого соглашения возникла в связи с принятием некоторыми странами локальных мер в сфере налогообложения транснациональных компаний. Однако меры не носили системного характера.