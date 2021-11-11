Песков заявил, что введение на федеральном уровне QR-кодов на транспорте не обсуждалось

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Вопрос введения на федеральном уровне QR-кодов на транспорте не обсуждался на совещании у президента РФ Владимира Путина с кабмином. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не обсуждалось", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Несколько дней назад Песков уже говорил журналистам, что Кремль не обсуждает усиление на федеральном уровне антиковидных ограничений, в том числе введение QR-кодов на авиационном и железнодорожном видах транспорта. Пресс-секретарь переадресовал этот вопрос в оперштаб.

Как сообщил гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов, авиакомпания готова обеспечить проверку QR-кодов при регистрации и посадке пассажиров. Замглавы РЖД Евгений Чаркин также говорил о технологической готовности выполнить поручения государства, если таковые будут, по введению QR-кодов для поездок.