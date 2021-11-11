Пассажиропоток впервые за все время работы аэропорта Калуга достиг 200 тыс. человек

ТАСС, 11 ноября. Международный аэропорт Калуга с начала 2021 года обслужил 200 тыс. пассажиров, что более чем на 70% превышает объемы 2020 и 2019 годов. Такой показатель достигнут впервые за все время его работы, сообщила в четверг пресс-служба правительства Калужской области.

"Международный аэропорт Калуга впервые в своей истории обслужил 200 000 пассажиров в течение года. Такой результат был достигнут за период с 1 января по 10 ноября 2021 года. Этот показатель на 77% превышает пассажиропоток аэропорта за аналогичный период 2020 года и на 73% - аналогичные показатели за 2019 год", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, увеличение пассажиропотока связано с расширением маршрутной сети. На данный момент выполняются рейсы по 17 направлениям, в том числе по семи международным, включая полеты в Хургаду, Шарм-эш-Шейх, Минск, Ереван, Ош, Худжанд, Куляб. "В планах на 2022 год - открытие прямых рейсов в Самару, Нижний Новгород, Мурманск, Астрахань, Новый Уренгой и Салехард", - добавили в пресс-службе.

Международный аэропорт Калуга имени К. Э. Циолковского введен в эксплуатацию в 2015 году после 13-летнего перерыва. Пропускная способность авиаузла составляет 350 пассажиров в час.