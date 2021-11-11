СПБ биржа намерена провести ребрендинг клирингового центра и расчетного депозитария

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. СПБ биржа в рамках проекта ребрендинга, который начался летом 2020 года, намерена переименовать свои дочерние операционные компании. Об этом сообщил гендиректор СПБ биржи Роман Горюнов. Таким образом, клиринговый центр будет переименован в "СПБ Клиринг", а "Бест Эффортс банк", который осуществляет функции расчетного депозитария площадки, - в "СПБ Банк".

"Мы сейчас находимся в стадии ребрендинга, то есть биржу мы уже отребрендили, "СПБ Банк" и "СПБ Клиринг" сейчас находятся в процессе ребрендинга. Текущее название "СПБ Клиринга" - это НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ", а "СПБ Банк" - это "Бест Эффортс банк". Мы в ближайшее время их переименуем", - рассказал он в рамках онлайн-конференции на площадке Школы инвесторов "ВТБ Капитал инвестиции" в преддверии IPO биржи.

Торговая площадка была официально переименована в СПБ биржу (SPB Exchange) в июле 2021 года. Прежний бренд представлял биржу с 2012 года.

Компания является крупнейшей биржевой площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России.