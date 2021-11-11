Импорт белого сахара в РФ за девять месяцев снизился на 7,1%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Импорт белого сахара в РФ в январе-сентябре 2021 года снизился на 7,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 111 тыс. тонн. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В денежном выражении этот показатель вырос на 59% и составил $60,7 млн. В сентябре импорт белого сахара в Россию вырос на 22% по сравнению с показателем за август, до 10,7 тыс. тонн, в денежном выражении - на 26,8%, до $6,1 млн.

Импорт сахара-сырца за девять месяцев увеличился на 62,8%, до 8 тыс. тонн, в денежном выражении - на 63,8%, до $4,8 млн. В сентябре этот показатель снизился на 23,6%, до 0,8 тыс. тонн, в денежном выражении - на 21%, до $0,5 млн.

10 ноября министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством сообщил о том, что Россия в 2022 года может ввести тарифную квоту для импорта сахара и сахара-сырца.