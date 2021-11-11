Производство российской сельхозтехники за девять месяцев выросло на 49%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Производство российской сельхозтехники за 9 месяцев 2021 года выросло на 49% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигло 163 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Росспецмаш".

По данным ассоциации, темпы роста отгрузок сельхозмашин на внутренний рынок РФ за рассматриваемый период составили 43%, а объем - 141 млрд руб.

Наибольший рост в количественном выражении, в частности, наблюдается в направлении производства плугов - на 51%, до 3 тыс. 110 единиц, борон - на 40%, до 5 тыс. 240 единиц, опрыскивателей - на 36%, до 1 тыс. 244 единиц, сельскохозяйственных тракторов - на 34%, до 4 тыс. 259 единиц, зерноуборочных комбайнов - на 26%, до 5 тыс. 494 единиц, сеялок - на 17%, до 5 тыс. 45 единиц, отметила ассоциация "Росспецмаш".