На ремонт дорог в Приамурье из федерального бюджета досрочно выделили 700 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин одобрил просьбу губернатора Амурской области Василия Орлова о досрочном выделении региону финансирования в сумме 700 млн рублей на ремонт дорог, сообщила в четверг пресс-служба правительства Амурской области.

"Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин поддержал предложение губернатора Василия Орлова о досрочном выделении региону 700 млн рублей на дороги", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такая необходимость возникла в связи с тем, что в регионе с опережающим темпом идет строительство региональных дорог. В частности, по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" регион выполнил план по ремонту дорог на сумму 700 млн рублей под лимиты 2022-2023 годов.

"Подрядчику, который выполнил работы по кредиту, компенсируем проценты. На сегодня лимиты на ремонт региональных дорог в 2022 году отсутствуют. Прошу выделить дополнительное финансирование из федерального бюджета в 2021 году в размере 700 млн рублей. Это позволит высвободить лимиты для заключения контрактов на 2022 год, подрядчикам своевременно подготовиться к проведению работ и закупке материалов", - аргументировал необходимость выделения средств глава региона.

В 2021 году в регионе досрочно завершено строительство трех участков дороги Благовещенск-Гомелевка, это стало возможным благодаря контрактации в 2020 году. Подрядчик, получив контракт заранее, в зимнее время подготовил все необходимые материалы и приступил к работам весной.

В региональном министерстве транспорта уже приступили к формированию плана дорожной кампании 2022 года. В рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в ремонт уже включили почти 30 км дороги Благовещенск-Гомелевка. Она относится к опорной дорожной сети, связывает Благовещенск с югом области, Еврейской автономной областью и Хабаровским краем.