Цена газа в Европе росла на 2% на словах Лукашенко о возможном перекрытии транзита газа

ТАСС, 11 ноября. Цена газа в Европе росла почти на 2% на заявлениях президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном перекрытии транзита газа в Европу по трубопроводу "Ямал - Европа" в ответ на расширение санкций ЕС, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась на 1,9% - до $847 за 1 тыс. куб. м, или €71,4 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Позднее цена газа ускоряла рост до почти $860 за 1 тыс. куб. м, но к настоящему моменту стоимость топлива вернулась к отметке в $840 за 1 тыс. куб. м.

Президент Белоруссии пригрозил Евросоюзу в случае расширения санкций перекрыть транзит газа в Европу, который идет по транснациональному газопроводу "Ямал - Европа".

В настоящее время в ЕС обсуждают возможность принятия пятого пакета санкций в отношении Белоруссии.

Транснациональный газопровод "Ямал - Европа" проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная годовая мощность составляет 32,9 млрд куб. м газа.