"Ъ": ВТБ обсуждает покупку контроля крупнейшей киносети "Каро"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Группа UFG Private Equity и предприниматель Пол Хет ведут с ВТБ переговоры о продаже своих долей в киносети "Каро". Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Один из собеседников "Коммерсанта" полагает, что банк может выступать как посредник, выкупая актив в интересах какой-либо компании. ВТБ уже несколько лет кредитует "Каро", а в августе открыл компании новые шестилетние линии на 4,1 млрд рублей. Деньги пойдут на развитие и открытие новых кинотеатров в Москве и регионах, пишет "Коммерсантъ". После этого, операционная компания сети, ООО "Каро Фильм Менеджмент", полностью перешла в залог к госбанку.

Стороны отказались от комментариев.

17 февраля на пресс-конференции в ТАСС представители кинотеатров рассказали, что российские киносети недополучили 30% выручки в новогодние праздники по сравнению с прошлым годом из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сейчас зрители охотно возвращаются в залы.

Согласно данным газеты, ВТБ уже инвестировала в кинотеатры. Так, в Москве девелопер ADG Group на деньги ВТБ c 2014 года перестраивает советские кинотеатры "Байконур", "Будапешт", "Киргизия", "Марс", "Нева" и другие. Всего таких кинотеатров 39, пока на их месте открыто восемь новых торговых центров, и ADG сдвигает сроки завершения строительства каждый год. Кроме этого, ВТБ финансировал крупную киносеть "Киномакса", пишет газета. "Это один из основных наших кредиторов довольно продолжительное время,- рассказал газете гендиректор "Киномакса" Дмитрий Нартов. - Но сейчас инвестиционная деятельность "Киномакса" в затухшей стадии из-за пандемии".