Изготовитель алюминиевого профиля на Урале повысит производительность за счет займа от ФРП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил займ в размере 300 млн рублей одной из ведущих частных российских компаний, которая в том числе выпускает системы из алюминия, "Урало-Сибирской профильной компании" из Свердловской области. Средства позволят на 30% повысить производительность труда на предприятии при выпуске алюминиевого профиля, сообщили в четверг в пресс-службе фонда.

""Урало-Сибирская профильная компания" из Свердловской области с привлечением займа ФРП на 300 млн рублей повысит производительность труда при выпуске алюминиевого профиля на 30%. Это станет возможным благодаря установке нового покрасочного оборудования и прессового комплекса", - говорится в сообщении.

В фонде уточнили, что компания выпускает архитектурные алюминиевые системы для остекления фасадов, балконов и окон. Основными заказчиками выступают крупные девелоперы и застройщики. Изделия компании использовались в строительстве инновационного центра "Сколково", реконструкции стадиона "Лужники", создании базы "Арктический трилистник" в Арктике, строительстве жилого квартала Russian Design District в Москве, а также ТРЦ "Гринвич" и театра драмы в Екатеринбурге.

Всего ФРП одобрил выдачу 14 займов на общую сумму 1,3 млрд рублей предприятиям из Москвы, Ленинградской, Свердловской, Самарской, Волгоградской, Липецкой, Иркутской и Новосибирской областей, а также в Краснодарском крае и Республике Башкортостан. Общий бюджет реализации проектов - 2,1 млрд рублей.

О ФРП

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга России для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. Фонд предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до семи лет в объеме от 5 до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.