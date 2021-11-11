Число желающих выйти на биржу в Свердловской области выросло за счет новой меры поддержки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Около 10 заявок поступило в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) на получение поддержки для выхода на биржу за последние два месяца, когда фонд начал оказывать бизнесу соответствующую помощь. Показатель почти в два раза превышает число вышедших на биржу компаний в течение всего года, сообщил ТАСС замдиректора фонда Сергей Кисеев.

Ранее сообщалось, что Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства начал оказывать организационную помощь субъектам МСП в выпуске биржевых и коммерческих облигаций. Свердловская область стала первым регионом, где МСП помогают в выпуске облигаций.

"Ранее были обращения - мы уже чувствовали, что рынок готов к этому, что те предприниматели, которые раньше брали небольшой объем средств или кредитовались в банке, уже выросли из этого, им нужно больше средств. Мы видим, как с нашим предложением обращений стало больше", - сказал он.

В пресс-службе фонда уточнили, что в предыдущие годы на рынок облигационных публичных заимствований выходило небольшое количество компаний области, с начала 2021 года их вышло всего шесть. В настоящее время двум компаниям из сегмента среднего бизнеса оказана необходимая помощь.

"Это развитый бизнес, который нуждается в дополнительных инвестициях: управляющая компания образовательных организаций "4К", эмитирующая коммерческие облигации на сумму 1 млрд рублей, и инжиниринговая компания "Реиннольц" с выпуском биржевых облигаций на 1,5 млрд рублей. Часть остальных заявок планируется реализовать до конца года", - сообщили в пресс-службе.

В фонде отметили, что облигационные займы для уральских компаний - принципиально новый инструмент. СОФПП оказывает организационно-методическую помощь по выходу на биржу, выступает в качестве необходимого для торговли на бирже посредником.

О ситуации в регионе

По данным Банка России, всего с начала 2021 года на фондовый рынок вышли шесть компаний Свердловской области. Общий объем размещения ценных бумаг превысил 27 млрд рублей.