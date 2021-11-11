В Госдуме считают, что кабмин подготовил обнадеживающие поправки по акцизу на жидкую сталь

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Поправки правительства к законопроекту об изменении НДПИ для майнинга и об акцизе на жидкую сталь направлены на решения, которые позволят учесть мнение общественности и ряда депутатов, считает глава комитета Госдумы по промышленности торговле Владимир Гутенев.

Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Думы, после того, как депутат от КПРФ Николай Коломейцев предложил снять вопрос с рассмотрения в первом чтении.

"В частности, те поправки, которые правительство предлагает ко второму чтению, практически исчерпывают наши тревоги, поскольку вводится такая позиция, как минимальная мощность электропечи для выплавки, то есть малый бизнес это не затронет. Минпромторг будет утверждать перечни предприятий машиностроения и ОПК, для которых будут сделаны исключения, будет изменена формула цены расчета для трубников. И я считаю, что именно благодаря нашей принципиальной позиции правительство прислушалось к мнению общественности", - отметил Гутенев.

"Безусловно, нам необходимо сегодня в первом чтении принять этот законопроект, потому что он бюджетообразующий. И с 1 января 2022 года многие позиции этого законопроекта будут действовать, они уже включены в бюджет, который мы приняли. А что касается отдельных деталей, то они могут быть рассмотрены дополнительно. Поэтому исключать из повестки вопрос нельзя, нужно принять в первом чтении, послушать правительство, задать все вопросы и работать над ним", - сказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что поправки ко второму чтению этого законопроекта "снимут все наши опасения, и мы выйдем на те решения, которые, с одной стороны, позволят государству обложить налогом сверхдоходы, с другой стороны, не допустить повышения стоимости на металл". "Намерения, которые были озвучены, обнадеживают", - добавил он.

О законопроекте

Согласно законопроекту, с 1 января 2022 года предлагается изменить формулы расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду, коксующийся уголь и многокомпонентные комплексные руды с содержанием меди, никеля и металлов платиновой группы, добываемые на территории Красноярского края, привязав размер налоговых выплат к мировым котировкам на соответствующие металлы и сырье. Также предлагается изменить расчет НДПИ по некоторым видам удобрений.

В законопроекте предлагается ввести акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней за календарный месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе.

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов ранее на этой неделе сообщил, что Минфин подготовит поправки ко второму чтению законопроекта, согласно которым ряд машиностроительных заводов, имеющих собственные небольшие мощности по выплавке стали, будут освобождены от уплаты акциза на жидкую сталь.

Ставку НДПИ для железной руды предлагается установить на уровне 4,8% от средней за налоговый период цены на руду на базисе Iron Ore Fines 62% Fe spot на азиатском рынке с привязкой к содержанию железа в руде на соответствующем участке недр.

Ставку НДПИ на коксующийся уголь предлагается установить на уровне 1,5% от средней за налоговый период цены на сырье на базисе FOB HCC Australia.

В отношении многокомпонентных комплексных руд с содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы, добываемых на территории Красноярского края, ставку НДПИ предлагается установить на уровне 6% от средних за налоговый период цен на медь, никель, палладий, платину, золото и кобальт на мировых рынках с привязкой к содержанию полезного компонента в руде.