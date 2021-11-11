Минэкономразвития ожидает рост ВВП в 2022 году при "инерционном" сценарии

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Рост российской экономики в 2022 году при инерционном сценарии развития, не предполагающем стимулирующих мер, может составить 2%, сообщила заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова на сессии "Прогнозы по экономике восстановления: ESG, структурная перестройка, качество" в рамках "Всемирного дня качества".

Замминистра отметила, что базовый сценарий прогноза социально-экономического развития предполагает рост ВВП РФ на 3% в 2022-2024 годах.

"Мы согласны с тем, что 2% - это инерционный сценарий развития. То есть если мы ничего не будем делать, если не мы не будем предпринимать каких-то специальных усилий, то да, экономика около 2% расти и будет. Можно ли выйти на более высокие темпы роста, на те самые 3%? С нашей точки зрения, можно", - сказала Крючкова.

По ее словам, меры, предложенные и принятые правительством в сферах поддержки потребления, запуска нового инвестиционного цикла и поддержки внешней торговли должны позволить выйти на эти показатели. "Это не предопределено, это потребует определенных усилий, но это вполне возможно и реалистично", - резюмировала Крючкова.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что ВВП РФ по итогам текущего года вырастет на 4,2%, в 2022 году - на 3%. В дальнейшем динамика будет зависеть от эффективности инвестиционной политики.