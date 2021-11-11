В Пятигорске построят два питающих центра по 110 кВ

ПЯТИГОРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Два питающих центра по 110 кВ построят в Пятигорске Ставропольского края, чтобы избежать дефицита электроэнергии при подключении новых объектов. Об этом в четверг сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов.

"Пятигорск может столкнуться с дефицитом электроэнергии при подключении новых объектов. Особенно эта проблема актуальна в микрорайонах Новопятигорск-Скачки и Центр. Прорабатываем вопрос со Ставропольэнерго о необходимости строительства двух питающих центров мощностью 110 кВ", - написал Ворошилов в Telegram.

В пресс-службе городской администрации ТАСС уточнили, что объем финансирования строительство каждого центра составит 700 млн рублей. В настоящее время идут поиски земельных участков под питающие центры.

Ранее сообщалось, что власти Пятигорска вместе с экспертами проработали около 100 проектов развития общей стоимостью 173 млрд рублей. Выполнение плана, рассчитанного до 2045 года, позволит увеличить туристический поток в 4,6 раза.

Пятигорск - старейший бальнеологический и грязевой курорт федерального значения, торговый, научный, культурный и туристский центр эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. С 19 января 2010 года является центром Северо-Кавказского федерального округа.