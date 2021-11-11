В ОНФ предложили облегчить регулятивную нагрузку на самозанятых таксистов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) направили в Минтранс предложения по законопроекту о такси, в частности, предлагается разрешить самозанятым таксистам совершать личные поездки без путевого листа. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе движения.

"Эксперты ОНФ предложили в целях обеления рынка такси облегчить регулятивную нагрузку на самозанятых таксистов. В частности, предоставить плательщикам налога на профессиональный доход возможность управлять личным автомобилем, на который получено разрешение на перевозку пассажиров, в личных целях без оформления путевого листа", - сказано в сообщении.

По мнению экспертов ОНФ, требование оформлять путевой лист для любой поездки, в том числе и не связанной с перевозкой пассажиров, является избыточным, может привести к тому, что самозанятые водители предпочтут оставаться в серой зоне.

Еще одно предложение касается требования к самозанятым таксистам об оклейке своего автомобиля специальной пленкой для изменения цвета. По мнению экспертов, у таксистов не всегда есть средства для проведения этой дорогостоящей процедуры. В связи с этим в ОНФ предложили ограничиться требованием о наличии фонаря легкового такси и шашечного пояса, за исключением городов федерального значения, в которых могут быть приняты иные правила региональным законом.

Помимо этого, предлагается обязать самозанятых таксистов иметь полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков пассажиров, а также увязать действительность разрешения на перевозку пассажиров и действительность полиса ОСАГО. По словам экспертов, на данный момент многие таксисты не страхуют свою гражданскую ответственность, а в случае причинения вреда здоровью пассажиров компенсации приходится добиваться годами. "Использование современных страховых продуктов, гарантирующих пассажиру быструю компенсацию причиненного вреда, - единственный разумный путь решения подобных конфликтных ситуаций", - приводит пресс-служба слова руководителя рабочей группы ОНФ по защите прав автомобилистов Петра Шкуматова.

О законопроекте

Законопроект об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси был разработан Минтрансом и опубликован для общественного обсуждения в сентябре. В частности, он предполагает, что самозанятые водители смогут осуществлять деятельность только при заключении договора со службой заказа такси. Помимо этого, они должны проходить регулярные обязательные медосмотры и совершенствовать навыки первой помощи.

В проекте также содержится требование о том, что автомобиль должен иметь на кузове схему легкового такси, а цвет кузова должен соответствовать требованиям, установленным в регионе. Кроме того, проектом предлагается отменить выдачу разрешений на перевозку и заменить их на запись в соответствующем реестре.