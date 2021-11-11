Слушания по бондам Украины пройдут сегодня в Верховном суде Великобритании

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Верховный Суд Великобритании проведет в четверг, 11 ноября, слушания по делу о неисполнении Украиной обязательств перед РФ по евробондам на $3 млрд, следует из материалов на сайте Минфина России.

"Сегодня в Верховном суде Великобритании состоятся однодневные слушания по апелляции, поданной Доверительным управляющим еврооблигациями - компанией "The Law Debenture Trust Corporation plc", действующей от имени Российской Федерации, на решение Апелляционного суда Англии о необходимости проведения полномасштабного судебного разбирательства в отношении одного из аспектов дела в отношении еврооблигаций Украины, приобретенных по подписке в 2013 году Российской Федерацией. В ходе слушаний будет также рассмотрена апелляция, поданная Украиной в связи с отклонением Апелляционным судом Англии всех, кроме одного, ее аргументов, касающихся неисполнения обязательств по облигациям", - говорится в материалах.

Минфин РФ отмечает, что в случае, если Верховный суд Великобритании вынесет решение в пользу РФ и откажет в удовлетворении жалобы Украины по оставшимся аргументам, Россия получит право на возврат полной суммы задолженности по облигациям и на уплату начисленных на просроченную задолженность процентов. В дальнейшем обжаловать это решение будет уже невозможно, подчеркивается в материалах российского финансового ведомства.