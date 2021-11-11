Завод "Экопласт" в Москве перерабатывает около 25 тыс. тонн полимерных материалов в год

МОСКВА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Анна Орел/. Высокотехнологичное московское предприятие "Экопласт" перерабатывает в год до 25 тыс. тонн смешанных корпусных пластиков. Эту мощность можно увеличить до 60 тыс. тонн, сообщил ТАСС исполнительный директор завода Алексей Королев.

Корреспонденту ТАСС показали участки дробления микса пластиков, воздушной и магнитной сепарации, каскад флотационных ванн, а также экструдерный цех, где происходит процесс грануляции пластика.

"Сложность утилизации отходов электрического и электронного оборудования (ОЭЭО) заключается в том, что это многокомпонентный вид отходов. Завод "Экопласт" производит высококачественную вторичную пластиковую гранулу ABS, PS, PP. Здесь перерабатывается шредированный пластик, полученный на заводе "Экотехпром", а также микс корпусных пластиков от сторонних поставщиков. Общая площадь завода - более 5,5 тыс. кв. м, а производительность достигает 25 тыс. тонн в год. Это не предельная возможность завода, мощность можно увеличить и до 60 тыс. тонн", - рассказал Королев.

На заводе работают около 40 человек, есть трое лаборантов. Кроме того, для перемещения материалов есть также четыре единицы тяжелой техники - это вилочные и фронтальные погрузчики. Предприятие функционирует с 2019 года. Объем инвестиций составляет порядка 1,4 млрд рублей.

"Московский завод "Экопласт" является важной частью единственного в России комплекса предприятий по переработке электронных отходов, находящегося под управлением корпорации "Экополис". Город поддерживает такую переработку. Завод "Экопласт", расположенный в столичном районе Печатники, - резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва", благодаря чему пользуется рядом льгот. Предприятию "Экотехпром" поддержка правительства Москвы в виде субсидии помогла компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредиту на закупку оборудования" - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Работа с пластиком

В самом здании завода достаточно шумно, но людей не так много. У входа, недалеко от первой ленты, стоят большие мешки с сырьем, которое пойдет на переработку. Больше всего оно похоже на щебень - это и есть шредированный пластик.

Как уточнил исполнительный директор завода, процент пластиков, содержащихся в технике, варьируется от 30 до 40. "Экопласт" - не только самое крупное отечественное предприятие по переработке данного вида пластиков, но и единственная в России промышленная площадка, на которой внедрена технология разделения в промышленных масштабах микса корпусных пластиков с отделением высоконаполненных пластиков. Применение данной технологии позволяет производить высококачественную продукцию - вторичное сырье для производителей строительных материалов, деталей автопрома, корпусов электроники и бытовой техники, мебельной фурнитуры, садовой мебели, канцелярских товаров и другой продукции.

Королев рассказал, что на заводе перерабатывают пластиковые корпуса и детали оргтехники, крупной бытовой техники, радио- и телеаппаратуры, электронных приборов, пылесосов, кофеварок, пультов управления, телефонов, факсовых аппаратов, компьютеров, мониторов, принтеров, калькуляторов.

"Все технологические участки переработки пластика полностью автоматизированы. Операторы лишь контролируют корректность работы оборудования и проверяют параметры производственных процессов", - пояснил Королев корреспонденту ТАСС, почему так мало людей требуется для работы на производстве.

О процессе

По словам специалиста, предприятие перерабатывает все виды корпусных пластиков от электроники и бытовой техники. А сам технологический процесс переработки пластика включает в себя механическую обработку, сепарацию, сушку и накопление, а также грануляцию.

"Гранула может применяться как замена первичного сырья, так и в качестве так называемого подмеса к первичному сырью для уменьшения себестоимости готового продукта. Кроме того, деятельность предприятия способствует сокращению количества токсичных полимерных отходов, захораниваемых на свалках", - добавил Королев.

Для того, чтобы проверить качество полученного сырья, а также его "влажность" на заводе есть лаборатория, куда попал корреспондент ТАСС. Это помещение средних размеров с расфасованным материалом и коробками с готовыми гранулами. Один из лаборантов рассказал, что с каждых 20 тонн выбирается примерно килограмм сырья и проверяется на качество.

Королев также пояснил ТАСС, что на заводе уделяется особое внимание природоохранным технологиям. В частности, используется оборотная система водоснабжения. А также, когда плавится пластик, нагретый воздух проходит через систему газоочистки. Она все испарения очищает водой, плазмой и тонкой очисткой.

"Мы ежемесячно проводим замеры воздуха. Для этого к нам приезжает специализированная организация. Никаких вредных выбросов нет. Более того, воздух на выходе чище, чем на входе", - отметил исполнительный директор завода.