В "Газпроме" оценили стоимость подведения газа к дому на участке в 65 - 80 тыс. рублей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Стоимость работ по подведению газа к среднестатистическому дому на земельном участке и установке оборудования составляет 65 - 80 тыс. рублей. Об этом сообщил глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов в эфире телеканала "Россия-24".

"Есть вилка 65 - 80 тыс. рублей. На наш взгляд, во всех регионах страны во столько обойдется газификация такого среднестатистического дома, [который] находится в 20 - 30 м от границы земельного участка. В эту сумму, которую я говорю, 65 - 80 тыс., входят и материалы на прокладку трубы, и стандартный набор оборудования - это газовая плита, котел, счетчик", - сказал он.

При этом стоимость минимального набора отечественного оборудования составляет от 42 до 45 тыс. рублей, уточнил он.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021 - 2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа составляет не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.