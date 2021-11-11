Количество DDoS-атак в мире в III квартале выросло почти на 24%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Количество DDoS-атак в мире в III квартале 2021 года увеличилось почти на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".

"По данным "Лаборатории Касперского", в III квартале 2021 года общее число DDoS-атак увеличилось почти на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а продвинутых (которые часто являются целевыми) - на 31%. Также количество DDoS выросло по сравнению со II кварталом 2021 года. В августе был поставлен рекорд по количеству таких инцидентов в день за последние несколько лет - 8,825 тыс.", - отмечается в сообщении.

Атаки были нацелены на организации, борющиеся с пандемией, госучреждения, а также на разработчиков игр и медиа, специализирующиеся на кибербезопасности. Больше всего атакованных ресурсов располагалось в США, Гонконге и Китае. Для проведения некоторых из наиболее крупных DDoS-атак в III квартале использовался новый мощный ботнет Meris, способный отправлять огромное число запросов в секунду.

Кроме того, была зафиксирована серия политически мотивированных атак в Европе и Азии, атаки на разработчиков игр и на образовательные ресурсы.

"В течение последних двух лет группы, занимающиеся криптомайнингом и организацией DDoS-атак, боролись за ресурсы, поскольку многие ботнеты использовались для обеих целей. Ранее мы видели спад числа DDoS, связанный с взрывным ростом курса криптовалюты, а теперь фиксируем перераспределение ресурсов. DDoS приносит прибыль, и мы думаем, что число таких инцидентов продолжит увеличиваться в четвертом квартале, ведь традиционно к концу года так и происходит", - приводятся в сообщении слова эксперта по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Александра Гутникова.

Эксперты для противодействия DDoS-атакам и борьбы с их последствиями рекомендовали доверить поддержку сайтов специалистам, которые знают, что предпринять при подобном инциденте, проверять соглашения с поставщиками и контактную информацию, включая договоры с провайдерами интернет-услуг, использовать специализированные корпоративные решения для защиты от DDoS, а также иметь запасной план защиты от таких атак, чтобы быть готовыми восстановить критичные для бизнеса сервисы.