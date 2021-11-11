Суд отклонил апелляцию Booking.com по делу о нарушении антимонопольного законодательства

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу сервиса Booking.com на решение Арбитражного суда Москвы, который ранее подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признать компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Об этом говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в сообщении.

В конце августа Арбитражный суд Москвы отклонил иск Booking.com к ФАС по вопросу исключения из договоров с гостиницами условий о широком и узком паритете как в отношении цен на гостиничные услуги, так и в отношении условий, на которых эти услуги предоставляются.

Комментарий Booking.com

Booking.com намерен обжаловать решение Девятого арбитражного апелляционного суда, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Будучи компанией, соблюдающей законодательство, мы будем работать над прекращением практик паритета цен в России и вместе с этим готовиться к апелляции на сегодняшнее решение", - говорится в сообщении.

В компании разочарованы сегодняшним решением, которое, по мнению компании, не в полной мере учитывает предоставленные сервисом данные о положении на рынке и представлениях отрасли о принципах паритета цен.

"Положения о паритете цен необходимы для того, чтобы отели не могли бесплатно пользоваться всеми услугами нашей платформы, а затем намеренно указывать неравные и более высокие цены на Booking.com, мотивируя клиентов бронировать номера напрямую. Это не только несправедливо, но и не отвечает интересам путешественника", - объяснили представители компании.

О деле

В декабре 2020 года ФАС завела дело в отношении Booking.com из-за навязывания отелям и хостелам условия о соблюдении паритета цен. По данным службы, сервис запрещал подключенным к нему гостиницам снижать цены на других ресурсах. Компания не согласилась с решением российского антимонопольного ведомства и подала иск к ФАС 4 февраля 2021 года.

26 августа ФАС оштрафовала компанию на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке. Позже Booking.com направила в Арбитражный суд Москвы иск об оспаривании штрафа.