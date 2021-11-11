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Биржа СПБ не исключает торги в формате 24 часа семь дней в неделю

Глава торговой площадки Роман Горюнов сообщил ранее, что биржа рассматривает возможность запуска пятидневных торгов 21 час в сутки

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Биржа СПБ не исключает расширения времени торгов до 24 часов семь дней в неделю. Об этом сообщил председатель совета директоров СПБ Биржи Жак Дер Мегредичан на онлайн-встрече, организованной ИК "Атон".

"У нас и так с 7 часов утра до 2 часов следующего дня идет торговля, но мы думаем еще о расширении. Есть такие площадки, которые торгуются 24/7, не очевидно это создать, но мы работаем над этой темой", - сказал он.

Ранее глава торговой площадки Роман Горюнов сообщил, что биржа рассматривает возможность запуска пятидневных торгов 21 час в сутки - то есть с 5 утра.

СПБ биржа является крупнейшей биржевой площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России.

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