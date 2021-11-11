Володин поручил создать в Госдуме рабочую группу по регулированию обращения биткойна

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы в четверг поручил создать рабочую группу, которая займется вопросами правового регулирования биткойна и криптовалют.

Тему в своем выступлении поднял депутат от ЛДПР, первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. По его мнению, после принятия в 2020 году закона о цифровых финансовых активах Россия в вопросах регулирования криптовалюты "уже полтора года стоит на месте". Депутат заявил, что нужно определиться с налогообложением майнинга биткойна, в первую очередь физлицами, которые используют для этого субсидируемую государством дешевую электроэнергию, а также указал на "отсутствие правового регулирования", из-за которого "правоохранительные органы вообще попадают в тупик". Он сообщил, что в ближайшее время внесет в Госдуму с другими соавторами законопроект на эту тему.

"Либо мы давайте жестко запретим это и сориентируем правоохранительную систему, хотя не очень понимаю, как делать это можно, учитывая, что это виртуальная реальность, либо давайте разрешим. Мы думаем, что от эффекта регулирования гражданам будет защита, понятная процедура, простое налогообложение, государству - прозрачность, контроль и поступления в бюджет, а предпринимателям - возможность ведения легального бизнеса. Потому что сейчас, занимаясь майнингом, кто только что не придумывает, а физические лица вообще занимаются этим нелегально", - добавил Луговой и предложил создать в Думе рабочую группу по этому вопросу.

"Выступал Андрей Константинович Луговой, он высказал предложение, которое имеет отношение к двум комитетам, в первую очередь к комитету по вопросам собственности. И в этой связи, если вы не будете возражать, что касается рабочей группы, попросим [вице-спикера] Алексея Васильевича Гордеева создать такую рабочую группу из представителей профильных комитетов", - отреагировал Володин.

Стоимость биткойна 9 ноября впервые превысила $68 тыс. Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".