"Ростелеком" консолидировал 100% уставного капитала "РТК ЦТ"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. "Ростелеком" консолидировал 100% уставного капитала специализирующейся на оказании услуг по модели "Весь ИТ как сервис" компании "РТК ЦТ", сумма сделки составила 4,5 млрд рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

"Группа "Ростелеком" консолидировала 100% уставного капитала ООО "РТК ЦТ" через приобретение 49,9% долей его миноритарных участников. ООО "РТК ЦТ" - одна из ключевых компаний в составе группы компаний "Центр хранения данных" ("РТК-ЦОД"), объединяющая активы "Ростелекома" в области центров обработки данных и облачных сервисов", - говорится в сообщении.

"Мы приняли решение выкупить принадлежащие миноритариям пакеты по оценке заметно ниже той, по которой торгуются публичные аналоги на рынке услуг дата-центров и облачных решений. Консолидация 100% уставного капитала ООО "РТК ЦТ", одной из ключевых компаний в структуре "РТК-ЦОД", обеспечит повышение операционной и корпоративной гибкости в период подготовки бизнеса дата-центров и облачных сервисов к запланированному IPO", - приводятся в сообщении слова гендиректора "РТК-ЦОД" Павла Каплунова.

"РТК ЦТ" специализируется на оказании широкого спектра услуг по модели "Весь ИТ как сервис" с высоким уровнем кастомизации под потребности корпоративных клиентов и государственных заказчиков. Ожидается, что выручка компании в 2021 году составит порядка 12 млрд рублей при прогнозируемой рентабельности по OIBDA около 30% и чистом долге на уровне 1,4x Net Debt/OIBDA.