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Путин 12 ноября примет участие в конференции по искусственному интеллекту

Президент ознакомится с презентациями финалистов международного конкурса по искусственному интеллекту для детей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет участие в международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021 в рамках мероприятий по случаю 180-летия Сбербанка. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава государства выступит перед гостями и участниками конференции, а также ознакомится с презентациями финалистов международного конкурса по искусственному интеллекту для детей", - говорится в сообщении.

Ранее о планах президента принять участие в конференции сообщал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Международная конференция проходит 10-12 ноября.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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