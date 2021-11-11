Путин 12 ноября примет участие в конференции по искусственному интеллекту

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет участие в международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021 в рамках мероприятий по случаю 180-летия Сбербанка. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава государства выступит перед гостями и участниками конференции, а также ознакомится с презентациями финалистов международного конкурса по искусственному интеллекту для детей", - говорится в сообщении.

Ранее о планах президента принять участие в конференции сообщал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Международная конференция проходит 10-12 ноября.