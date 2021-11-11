РФ и Бельгия подписали соглашение об электронном документообороте в Кимберлийском процессе

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Россия и Бельгия на полях пленарной сессии Кимберлийского процесса (КП) подписали первое в истории соглашение об электронном обмене сведениями о сертификатах Кимберлийского процесса. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Это первое в истории соглашение об электронном обмене документами в рамках Кимберлийского процесса. Мы можем сказать, что Россия является мировым лидером в области электронного документооборота в области алмазной торговли. И я счастлив, что нашим первым партнером оказалось Королевство Бельгия", - сказал он.

По его словам, Бельгия является одним из крупнейших партнеров России по торговле алмазами.

При этом планируется подписание еще нескольких соглашений, отметил замминистра. "Это не последнее, у нас в работе еще несколько стран. Мы в ближайшее время ожидаем с ними подписания соглашений. Это еще Индия, Армения и, после завтрашнего вступления в Кимберлийский процесс, Киргизия", - сказал Моисеев, подчеркнув, что в первое время электронный документооборот будет вестись параллельно с бумажным.

Моисеев добавил, что ожидает вступления в Кимберлийский процесс таких государств, как Мозамбик и Катар.

О Кимберлийском процессе

Кимберлийский Процесс, получивший поддержку ООН, был создан, чтобы помешать "конфликтным" алмазам попадать на рынок. Для этого была разработана схема сертификации. Каждая партия алмазов на рынке должна сопровождаться сертификатом, подтверждающим, что эти алмазы добыты вне зоны конфликтных действий. Только с таким сертификатом партия алмазов может пересечь любую границу.

Кроме того, внутри страны выстраивается механизм контроля, который следит за тем, чтобы "конфликтные" или "серые" алмазы не попадали на рынок. По правилам КП, торговать друг с другом могут только страны - участники КП, то есть только те, кто может подтвердить легальность происхождения алмазов.