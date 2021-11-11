Росстандарт ожидает через два года снижения почти до нуля доли фальсификата на АЗС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) ожидает снижения доли фальсификата практически до нуля на розничном рынке бензина и дизельного топлива в России. Об этом сказал замглавы Росстандарта Алексей Кулешов, выступая на форуме "Всемирный день качества в России".

"Я думаю, что в ближайшее время мы удивимся и увидим очень хорошие цифры. В ближайшие пару лет доля на рынке фальсификатов практически будет сведена к нулю. Нуля, конечно, не будет, но она (доля фальсификата) будет очень маленькая", - сказал Кулешов.

Он отметил, что достичь таких высоких показателей возможно из-за подготовленных изменений в КоАП, которые подразумевают ужесточение контроля за качеством.

"Мы знаем, что есть вопрос недолива, он сохраняется, но опять же арсенал инструментов у нас есть. В новой редакции КоАПа, а сейчас уже финальная стадия разработки этого законопроекта, предусмотрено введение оборотных штрафов: и за нехорошее качество топлива, и за недоливы", - добавил замглавы Росстандарта.

Нарушение требований по качеству

Росстандарт также отмечает постепенное снижение доли АЗС, которые нарушают требования по качеству топлива. Сейчас их число составляет около 6,5-7,5% от общего числа станций в России.

"Если брать 2015 год, то тогда нарушала каждая пятая АЗС. Потом пошло сначала резкое, а потом и постепенное снижение. Сегодня мы находим нарушения на порядка 6,5-7,5% АЗС. В основном, это касается дизельного топлива. Порядка 15% нарушений находим, как говорится, в дизельных пистолетах. По бензину не так много нарушений - 1-3%", - сказал Кулешов.

По его словам, федеральные и региональные сетевые заправки не склонны нарушать требования по качеству топливу, тогда как нарушения в основном фиксируются на небольших АЗС.