Премьер Молдавии довольна условиями нового контракта с "Газпромом"

"Нам удалось оказать содействие компании "Молдовагаз" в подписании контракта с "Газпромом" и получении цены, которую мы считаем достаточно выгодной для нас. Сегодня мы покупаем газ по $450 за тыс. куб. м, что в два раза меньше рыночной цены", - сказала Гаврилица.

В прошлом месяце "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, а также согласовали урегулирование задолженности потребителей с правого берега Днестра. По условиям контракта, цены для Молдавии привязаны как к рынку газа, так и котировкам на нефтяной бирже. По прогнозам "Молдовагаз", стоимость голубого топлива в декабре может составить $430 и продолжит снижаться.