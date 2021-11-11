Глава КБР: развитие МГЭС поможет республике в обеспечении электроэнергией на 50%-60%

НАЛЬЧИК, 11 ноября. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) планирует в ближайшее время обеспечить себя электроэнергией на 50-60%, чему будут способствовать строительство малых ГЭС на реках региона. Такое мнение выразил глава республики Казбек Коков в разговоре с журналистами в четверг.

"Русгидро" начала строительство Черекской малой гидроэлектростанции (МГЭС) мощностью 23,4 МВт в Кабардино-Балкарии. В регионе уже построены Зарагижская и Верхнебалкарская станции, начато проектирование Верхнебаксанской малой ГЭС. Мощность Черекской МГЭС составит 23,4 МВт, в год станция будет вырабатывать 87 млн кВт/ч электроэнергии.

"Реализация этих проектов позволяет нам вводить новые мощности для реализации новых инвестпроектов, а самое главное - это энергообеспеченность республики, на развитие всегда нужны дополнительные мощности. Когда мы начали развитие гидроэнергетики в республике, у нас в планах было обеспечить регион до 60%, но сегодня с развитием экономики, потребности возрастают, наши реки, потенциал гидроэнергетики не позволяют стопроцентно обеспечить себя. И если мы достигнем 50-60% от собственного потребления, это будет серьезным вкладом в развитие энергетики в целом по республике", - сказал Коков.

Черекская МГЭС будет построена к концу 2024 г. на реке Черек и станет четвертой ступенью Нижне-Черекского каскада, который уже включает в себя три гидроэлектростанции. В состав сооружений новой станции войдут деривационный канал, железобетонный лоток с водосбросом, водоприемник, турбинные водоводы, здание ГЭС и отводящий канал.

"Русгидро" объединяет более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт. Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (61,7%) и банк ВТБ (12,95%).