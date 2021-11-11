В Росстандарте заявили, что в России даже качество суррогатного топлива стало лучше

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) отмечает существенное улучшение качества не только самого топлива в России, но и суррогатного. Если в 2015 году нарушения по сере могли достигать сотен раз, то сейчас они не превышают пять-семь раз, сказал замглавы Росстандарта Алексей Кулешов, выступая на форуме "Всемирный день качества в России".

"Изменился и характер нарушений, если берем 2015-2018 годы, то превышение серы в бензине и дизеле было в сотни раз. Это говорит, что это был явно суррогат. Это было или печное топливо, или судовое, или просто из ворованной нефти производили и не очищали от серы", - заметил он.

"Сейчас, даже если мы и находим нарушение, то это либо относительно незначительное превышение серы, в несколько раз. При норме в 10 миллиграмм на килограмм мы находим сейчас 50-70, раньше же это были тысячи миллиграмм на килограмм. То есть даже суррогатное топливо стало более экологичным", - подчеркнул замглавы Росстандарта.