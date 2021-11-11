Силуанов: закон об акцизе на сталь создает выгодные условия для российского машиностроения

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Введение в РФ акциза на жидкую сталь создаст более конкурентные условия для рынка отечественного машиностроения, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Мы здесь не ставим наших отечественных машиностроителей в худшее положение. Наоборот, потому что мировое машиностроение испытывает дополнительную нагрузку на издержки в связи с ростом цен на металл. Мы ко второму чтению рассмотрим вопрос о том, чтобы освободить от налогообложения по списку, который будет предлагать соответствующие профильные ведомства, сталелитейщиков, которые поставляют сталь для отрасли машиностроения. Поэтому, наоборот, создадим комфортные, лучшие условия, конкурентные условия для работы наших машиностроителей", - сказал Силуанов в ходе обсуждения законопроекта, вводящего акциз на жидкую сталь.

О законопроекте

В России с 2022 года предлагается ввести акциз на жидкую сталь, а также включить в расчет НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на железную руду и коксующийся уголь соответствующие мировые котировки. Это следует из текста проекта федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ", внесенного в Госдуму в сентябре.

Согласно законопроекту, предлагается ввести акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней за календарный месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе.

Ставку НДПИ для железной руды предлагается установить на текущем уровне - 4,8%, но теперь она будет считаться от средней за налоговый период цены на руду на базисе Iron Ore Fines 62% Fe spot на азиатском рынке с привязкой к содержанию железа в руде на соответствующем участке недр. Рентный коэффициент в размере 3,5 уходит из формулы расчета.

Ставку НДПИ на коксующийся уголь предлагается установить на уровне 1,5% от средней за налоговый период цены на сырье на базисе FOB HCC Australia (вместо текущей ставки в размере 57 руб.).

Как ожидается, рост налоговой нагрузки на предприятия металлургии, удобрений и угольной промышленности в 2022-2024 годах принесет дополнительно в бюджет 546 млрд руб.

Доходы от НДПИ на черные и цветные металлы и минеральные удобрения, а также доходы от акциза на сталь жидкую в доход федерального бюджета будут зачисляться по нормативу 83%, в доход регионального бюджета поступит 17%. Для доходов от НДПИ на коксующийся уголь предусмотрен норматив 75% в федеральный бюджет и 25% - в региональный бюджет. Установление этих нормативов позволит полностью компенсировать влияние роста ставок НДПИ и введения акциза на сталь жидкую на поступления налога на прибыль в бюджеты субъектов РФ, говорится в пояснительной записке.