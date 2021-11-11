Utair прорабатывает форматы контроля QR-кодов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Utair рассматривает различные сценарии и форматы контроля QR-кодов. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией ранее сообщил, что готовит с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

"Utair прорабатывает различные сценарии и форматы контроля QR-кодов, в первую очередь, чтобы для пассажиров это было максимально удобно и без значительного увеличения времени на обслуживание", - сказал собеседник агентства.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после "Аэрофлота", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).