В МЭР заявили, что адресные выплаты стимулируют экономику

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Адресные денежные выплаты уязвимым социальным группам не оказали значительного влияния на инфляцию, сообщила заместитель министра экономического развития России Полина Крючкова на сессии "Прогнозы по экономике восстановления: ESG, структурная перестройка, качество" в рамках Международного форума "Всемирный день качества". Она добавила, что недавние выплаты оказали стимулирующее воздействие на российскую экономику.

"Мы оценивали инфляционное воздействие выплат, оно было крайне незначительным. Пользы от выплат с точки зрения поддержания доходов населения, деловой активности и так далее было значительно больше. <…> Выплаты имели свой эффект, действительно поддержали граждан. Выплаты дали дополнительный импульс экономике", - сказала Крючкова.

Замминистра отметила, что на текущий момент инфляция обусловлена не спросом, а "инфляцией издержек, связанной с давлением мировых цен".

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России за неделю со 2 по 8 ноября замедлилась до 8,07%.