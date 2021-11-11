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IPO биржи СПБ могут осуществить по верхней границе ценового диапазона

IPO биржи СПБ может быть осуществлено по верхней границе ценового диапазона - источники.

Лидер Приднестровья высказался за прямые расчеты с "Газпромом" за потребленное топливо
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