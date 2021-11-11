Объем строительства индивидуального жилья в Челябинской области вырос на 81%

ЧЕЛЯБИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Индивидуального жилья в Челябинской области за девять месяцев 2021 года построили 803,2 тыс. кв. м, что на 81% больше, чем было в 2020 году. Это говорит о том, что застройщики справились с последствиями пандемии коронавируса, сообщил ТАСС в четверг министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

"В 2021 году на территории Челябинской области отмечается рост индивидуального жилищного строительства. За девять месяцев индивидуального жилья построено 803,2 тыс. кв. м, что на 81% больше, чем было за аналогичный период прошлого года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это говорит о том, что строительная индустрия адаптировалась к последствиям пандемии коронавируса, а кроме того, многие люди перераспределили свои деньги в пользу строительства, отказавшись от туристических поездок.

Элбакидзе отметил, что с учетом строительства многоквартирных домов в 2021 году в регионе, в соответствии с федеральным проектом "Жилье", должно быть введено 1,6 млн тыс. кв. м жилья. По данным Челябинскстата, на 1 октября ввели в эксплуатацию 1,2 млн кв. м, что на 25,3% больше, чем было за аналогичный период 2020 года.

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области рассказал, что также соблюдаются сроки по проектированию и строительству важных социальных объектов. "В частности Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области заключили в 2021 году государственные контракты на выполнение проектно-изыскательских работ по медицинским объектам - больничному комплексу в Златоусте на 650 коек, многопрофильному медицинскому центру в Магнитогорске на 660 коек. В настоящее время ведется проектирование с соблюдением сроков, а окончание выполнения работ намечено на четвертый квартал 2022 года", - сообщил он.

В 2020 году в Челябинской области на фоне пандемии коронавируса всего в эксплуатацию ввели 1,52 млн кв. метров жилья, что на 1,5% больше, чем в 2019 году. При этом индивидуальное жилищное строительство снизилось на 5,8% и составило лишь 665,4 тыс. кв. м.