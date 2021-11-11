Законопроект об изменении НДПИ для майнинга и акцизе на жидкую сталь прошел I чтение в ГД

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, в котором предлагается ввести в России акциз на жидкую сталь и привязать расчет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по ряду продуктов майнинга к соответствующим мировым котировкам. Законопроект, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Основные положения

Согласно законопроекту, с 1 января 2022 года предлагается изменить формулы расчета НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и многокомпонентные комплексные руды с содержанием меди, никеля и металлов платиновой группы, добываемые на территории Красноярского края, привязав размер налоговых выплат к мировым котировкам на соответствующие металлы и сырье. Также предлагается изменить расчет НДПИ по некоторым видам удобрений.

Вследствие изменений рентная налоговая нагрузка на горно-металлургический комплекс с 2022 года в случае одобрения законопроекта может возрасти вдвое, следует из "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов".

В законопроекте предлагается ввести акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней за календарный месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе.

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов ранее сообщал, что Минфин подготовит поправки ко второму чтению законопроекта, согласно которым ряд машиностроительных заводов, имеющих собственные небольшие мощности по выплавке стали, будут освобождены от уплаты акциза на жидкую сталь.

Ставку НДПИ для железной руды предлагается установить на уровне 4,8% от средней за налоговый период цены на руду на базисе Iron Ore Fines 62% Fe spot на азиатском рынке с привязкой к содержанию железа в руде на соответствующем участке недр.

Ставку НДПИ на коксующийся уголь предлагается установить на уровне 1,5% от средней за налоговый период цены на сырье на базисе FOB HCC Australia.

В отношении многокомпонентных комплексных руд с содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы, добываемых на территории Красноярского края, ставку НДПИ предлагается установить на уровне 6% от средних за налоговый период цен на медь, никель, палладий, платину, золото и кобальт на мировых рынках с привязкой к содержанию полезного компонента в руде.