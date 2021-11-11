ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2021 году

ТАСС, 11 ноября. Мировой спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,7 млн баррелей в сутки (б/с), эта оценка понижена на 160 тыс. б/с по сравнению с предыдущей. Об этом говорится в ноябрьском отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Ухудшение прогноза объясняется "более медленными, чем ожидалось, темпами потребления в Китае и Индии в третьем квартале 2021 года". Теперь ожидается, что мировой спрос на нефть в 2021 году достигнет 96,4 млн б/с.

Организация сохранила прогноз по росту спроса на нефть в 2022 году на отметке 4,2 млн б/с. Потребление нефти в мире, по ее прогнозам, может превысить докризисный показатель.

По оценке картеля, спрос на нефть в 2022 году может достигнуть 100,6 млн б/с, это на 0,5 млн б/с выше уровня 2019 года. Ожидается, что потребление нефти будет идти несколько более быстрыми темпами в европейских странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), но это будет компенсировано замедленными темпами спроса в американских странах ОЭСР, отмечается в отчете.

Предложение нефти от стран "не ОПЕК"

Предложение нефти от стран "не ОПЕК" в 2022 году вырастет на 3 млн б/с - ОПЕК не изменила предыдущую оценку. Основной вклад в этот рост внесут Россия и США, отмечает организация.

"Ожидается, что основными драйверами роста в следующем году будут Россия и США, чьи темпы роста соответственно составят 1 млн и 0,9 млн б/с соответственно. За ними последуют Бразилия, Канада, Казахстан, Норвегия, Гайана и другие страны", - говорится в отчете.

При этом в 2021 году предложение от стран "не ОПЕК" увеличится только на 0,7 млн б/с, эта оценка также осталась неизменной. Объем предложения нефти "не ОПЕК" в 2021 году, как ожидается, составит 63,6 млн б/с.